Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:40, 9 апреля 2025Моя страна

Американец переехал из Техаса в Ярославль и дал два совета другим иммигрантам

Американец переехал в Ярославль и посоветовал другим иммигрантам учить русский
Алина Черненко

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Житель штата Техас Эрик Пиччони, переехавший вместе с русской женой и ребенком в Ярославль, дал два совета будущим иммигрантам. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Во-первых, американец порекомендовал им нанять профессионального юриста. По словам Пиччони, они с супругой прошли весь процесс самостоятельно и столкнулись с множеством проблем. «Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката с открытием банковского счета, получением номера телефона и прочими мелочами, о которых следовало позаботиться до приезда в страну», — пояснил иностранец.

Во-вторых, Пиччони посоветовал другим переселенцам в Россию с Запада как можно скорее начать изучение русского языка, чтобы интегрироваться в культуру и получить возможность наслаждаться всеми прелестями местной жизни.

Ранее американец в беседе с журналистами обосновал свой переезд в Россию тем, что здесь жизнь безопаснее и комфортнее. По его словам, в США медицина больше похожа на бизнес, в то время как в России часть медпомощи предоставляется бесплатно.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона

    Фото Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка»

    Выставку редких «космических» открыток представят в российском городе

    Иран поставил союзникам способные достичь Европы ракеты

    Рост цен на Украине ускорился

    Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу

    Рынку ПК предсказали нестабильное будущее

    Сразу пять украинских БПЛА заметили над российскими регионами

    Овечкин повторил празднование рекорда перед 895 школьниками

    «Накидано, как свиньям в тарелку». Российского блогера ужаснула еда в США. Вот ее фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше