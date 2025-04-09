Американец переехал из Техаса в Ярославль и дал два совета другим иммигрантам

Американец переехал в Ярославль и посоветовал другим иммигрантам учить русский

Житель штата Техас Эрик Пиччони, переехавший вместе с русской женой и ребенком в Ярославль, дал два совета будущим иммигрантам. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Во-первых, американец порекомендовал им нанять профессионального юриста. По словам Пиччони, они с супругой прошли весь процесс самостоятельно и столкнулись с множеством проблем. «Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката с открытием банковского счета, получением номера телефона и прочими мелочами, о которых следовало позаботиться до приезда в страну», — пояснил иностранец.

Во-вторых, Пиччони посоветовал другим переселенцам в Россию с Запада как можно скорее начать изучение русского языка, чтобы интегрироваться в культуру и получить возможность наслаждаться всеми прелестями местной жизни.

Ранее американец в беседе с журналистами обосновал свой переезд в Россию тем, что здесь жизнь безопаснее и комфортнее. По его словам, в США медицина больше похожа на бизнес, в то время как в России часть медпомощи предоставляется бесплатно.

