Финляндия решила распродать недвижимость Ротенберга

Власти финского города Ханко решили распродать изъятые у Ротенберга дома

Мэрия города Ханко в Финляндии решила реализовать недвижимость, изъятую у российского бизнесмена Бориса Ротенберга. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Речь идет о двух трехэтажных домах 60-х годов постройки. Из 64 квартир в аренду там сдается только треть, общее число жильцов не превышает тридцати. После введения санкций Евросоюза в 2022 году данные объекты недвижимости были конфискованы финскими властями. Решение осложнило выплату аренды для проживающих, и администрация Ханко была вынуждена передать здания в муниципальную собственность. Однако со временем содержание жилья стало слишком расточительным, и дома выставили на онлайн-торги. На данный момент самая высокая ставка составляет 2 тысячи евро.

Ранее в Хельсинки закрыли сделку по продаже Helsinki Halli (бывшая «Хартвалл Арена»), принадлежавшей российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Процедура затянулась на два с лишним года. Стоимость сделки, по данным финских СМИ, составила не менее 60 миллионов евро.