Кадыров сообщил о предотвращении разминирования ВСУ участка границы с Россией

Кадыров: Спецназ предотвратил попытку ВСУ разминировать участок границы с РФ

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) разминировать участок границы с Россией возле населенного пункта Демидовка Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что разминированием занимался боец инженерной службы ВСУ. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили активность и нейтрализовали противника с помощью сброса с дронов.

«Результат не заставил себя ждать. Инженерные изыскания укранатовского "специалиста" были прерваны самым действенным образом. Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что батальон имени Шейха Мансура ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины у границ России в Белгородской области. Он также показал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов батальона сбрасывают снаряды с дронов.