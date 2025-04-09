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21:52, 9 апреля 2025Россия

Кадыров сообщил о предотвращении разминирования ВСУ участка границы с Россией

Кадыров: Спецназ предотвратил попытку ВСУ разминировать участок границы с РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) разминировать участок границы с Россией возле населенного пункта Демидовка Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что разминированием занимался боец инженерной службы ВСУ. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили активность и нейтрализовали противника с помощью сброса с дронов.

«Результат не заставил себя ждать. Инженерные изыскания укранатовского "специалиста" были прерваны самым действенным образом. Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что батальон имени Шейха Мансура ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины у границ России в Белгородской области. Он также показал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов батальона сбрасывают снаряды с дронов.

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