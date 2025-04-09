Кадыров сообщил о предотвращении разминирования ВСУ участка границы с Россией

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) разминировать участок границы с Россией возле населенного пункта Демидовка Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Отмечается, что разминированием занимался боец инженерной службы ВСУ. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили активность и нейтрализовали противника с помощью сброса с дронов.
«Результат не заставил себя ждать. Инженерные изыскания укранатовского "специалиста" были прерваны самым действенным образом. Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом», — написал Кадыров.
Ранее Кадыров заявил, что батальон имени Шейха Мансура ведет бои с подразделениями Вооруженных сил Украины у границ России в Белгородской области. Он также показал кадры, на которых операторы беспилотных летательных аппаратов батальона сбрасывают снаряды с дронов.