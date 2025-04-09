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09:46, 9 апреля 2025Из жизни

Малиновый джем за 1,2 тысячи рублей от Меган Маркл назвали невкусным

Малиновый джем Меган Маркл за 1,2 тысячи рублей оказался невкусным
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Меган Маркл получила неоднозначную реакцию на продукцию своего нового бренда As Ever. Об этом сообщает New York Post.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, недавно начала продажи продуктов As Ever, покупатели могли заказать малиновый джем стоимостью 14 долларов (примерно 1,2 тысячи рублей) за баночку объемом 215 граммов, травяные чаи (лимонно-имбирный, из гибискуса и с перечной мятой) за 11 долларов (около 900 рублей), смесь для приготовления блинчиков «для изысканного наслаждения» за 14 долларов (примерно 1,2 тысячи рублей), смесь для приготовления песочного печенья за 14 долларов (примерно 1,2 тысячи рублей), мед из полевых цветов с сотами за 28 долларов (2,4 тысячи рублей), а также посыпку из сушеных цветов за 15 долларов (1260 рублей).

Первая партия была распродана за час. Однако дегустаторы New York Post все же успели попробовать некоторые из продуктов As Ever. Мнения о нашумевшем малиновом джеме разделились. Так, кулинарный критик Стив Куоззо отметил, что вкус джема не отличается от любого другого, который можно купить в любом супермаркете США. В то же время редактор Закари Куссин назвал его слишком кислым, невкусным и даже «невыносимым».

Смесь для печенья также получила смешанные отзывы. Репортер Эмма Саттон-Уильямс похвалила печенье за вкус, но отметила трудоемкость процесса приготовления. По мнению Куссина, печенье оказалось «крошащимся» и безвкусным: «По консистенции оно похоже на хоккейную шайбу». Что касается травяного чая, то он был охарактеризован как пресный и невыразительный. Куссин, любитель мятного чая, отметил его недостаточную крепость.

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