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10:24, 9 апреля 2025Россия

Мать связалась с пропавшим в Судже сыном, но услышала по телефону чужой голос. Неизвестный врал о судьбе ее ребенка

Женщина из Суджи дозвонилась до пропавшего в городе сына и услышала чужой голос
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Суджи смогла связаться с сыном, пропавшим после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, но оказалось, что его телефоном завладел неизвестный, который врал о судьбе юноши. О своем положении женщина рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Россиянка поделилась, что 6 августа, в день начала вторжения ВСУ, уговаривала сына уехать. Он отказался, потому что у него в городе небольшая музыкальная студия. К тому же об эвакуации не предупреждали. Татьяна Пономарева думала, что вернется на следующий день, но не смогла — военные сказали, что город закрыт.

«Не могу себе сейчас простить, что не уговорила сына поехать со мной. [Потом] я постоянно следила за новостями, видео ВСУ. Однажды они выложили ролик из интерната, и мне показалось, что там мой сын», — рассказала женщина. Когда в Курск приехали первые 46 эвакуированных из Суджи человек, она обратилась к ним за помощью, но те сказали, что ее сына в интернате не было. Военные же сообщили, что молодой человек все время жил в подвале. Некоторые видели его в центре Суджи.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Телефоном сына Татьяны завладел неизвестный

17 марта сын женщины появился в сети, однако не отвечал на сообщения, а потом и вовсе удалил Татьяну. Внучке женщины удалось дозвониться до человека, у которого в руках оказался телефон. Тот представился военным, рассказал, что недалеко от трубы увидел тело, в руке у него была граната. Тогда Татьяна подала заявление в полицию о пропаже телефона сына. Она убеждена, что неизвестный врет, поскольку в истории много несостыковок.

«Сначала он [человек, завладевший телефоном] говорил, что видел его в подвале, потом — что возле газовой трубы во время операции "Труба", когда военные вылезали из нее», — поделилась сомнениями россиянка.

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Позже Татьяне сообщили, что ее сына нет в живых. Военнослужащий рассказал, что 28 марта его нашли с простреленной головой в соседнем доме. Татьяна сдала биоматериал для опознания.

Жительница Курской области рассказала о жестоком избиении мужа бойцами ВСУ

По словам россиянки, бойцы ВСУ «раздолбали голову» мужчине из-за того, что тот не знал украинского языка. Описанный женщиной случай произошел в Казачьей Локне в марте — незадолго до освобождения села российскими войсками. Было возбуждено уголовное дело.

До этого другая жительница курского приграничья рассказала о разорванном в клочья знакомом после прилета снаряда, выпущенного ВСУ. Она жила с мужчиной, который стал жертвой атаки, на соседней улице. Прилет ВСУ застал его, когда он пошел кормить кур.

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