В России провели уникальную операцию по коррекции редкой болезни

В Новосибирске прошла необычная операция по коррекции врожденного порока сердца

В России впервые была проведена уникальная операция по коррекции редкой болезни. Ее успешно сделали в Новосибирске, сказано на сайте НМИЦ имени Мешалкина.

У 27-летней жительницы Алтайского края, матери двоих детей, был врожденный порок сердца — она страдала еще и от редкой аномалии, при которой левая коронарная артерия отходила от ствола легочной артерии.

Уточняется, что обычно коррекцию с таким диагнозом врачи проводят маленьким детям. Без медицинского вмешательства младенцы не выживают: в сердечную мышцу движется не артериальная кровь, насыщенная кислородом, а венозная, что приводит к развитию ишемии, стенокардии и инфаркта миокарда.

В этом плане, указали врачи, случай со взрослой пациенткой уникален. Аномалию подобного типа у нее диагностировали лишь во время второй беременности.

«Только с помощью коронарографии смогли поставить диагноз, о котором даже в интернете почти нет информации — так мало людей с ним встречаются. И когда позвонили из Новосибирска с приглашением на операцию, я прыгала от радости», — рассказала россиянка.

В Новосибирске ей сделали операцию с минимальными рисками, а «дефект в легочном стволе был закрыт заплатой». У пациентки вскоре исчезли симптомы стенокардии, в том числе одышка и боли в районе сердца. В настоящее время она чувствует себя хорошо.

Ранее красноярские медики провели операцию на мозге 29-летней женщины, находившейся в сознании. Россиянка изначально страдала тяжелой формой эпилепсии.