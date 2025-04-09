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13:49, 9 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» энергией компрессорную станцию в России

Минобороны России: ВСУ атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля по станции попытались ударить восемь украинских беспилотников. Все дроны сбиты средствами противовоздушной обороны и огневыми группами. «Ущерба станции не допущено», — констатировали в Минобороны.

В сообщении подчеркивается, что компрессорная станция «Кореновская» обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». За год она перекачивает 31,5 миллиарда кубометров газа.

Ранее в Минобороны сообщили еще о четырех атаках ВСУ по объектам энергетики России за сутки. Так, утром и днем 8 апреля из-за обстрелов была повреждена высоковольтная линия в Курской области. Без света остались жители сел Большое Солдатское, Камышное и Крупец. Вечером того же дня ВСУ ударили по Ботиевской электростанции в Запорожской области. Помимо этого, атаке подвергся объект в Ростовской области.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

ЖЗЛ
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