Журналист заявил о тревоге у американцев из-за пошлин Трампа

Журналист Бом заявил, что американцев тревожит решение Трампа о пошлинах

Президент США Дональд Трамп радовался своему решению о введении масштабных импортных пошлин, однако большинство американцев и экономистов испытывают тревогу из-за этого. С таким заявлением в разговоре с телеканалом «Царьград» выступил журналист американского происхождения Майкл Бом.

«Он [Трамп] считает, что это день освобождения. Мол, тяжкие экономические оковы пали. Но я бы сказал, что большинство американцев, экономистов не согласны с этой оценкой. Их очень тревожит это решение. Огромное количество докладов говорит о том, что оно очень неперспективно», — сказал Бом.

По его словам, Трамп любит цитировать одного из прошлых президентов, который говорил о росте экономики благодаря пошлинам. «Но это не так. У него очень искаженная трактовка истории», — заключил журналист.

Ранее 9 апреля глава крупнейшего швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти заявил, что кризисную ситуацию в мировой экономике, вызванную резким повышением импортных пошлин США, не удастся разрешить в краткосрочной перспективе. «Никогда не думал, что это настолько выйдет из-под контроля», — резюмировал он.

Президент США Дональд Трамп утвердил повышение импортных пошлин на товары из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки установили на уровне 20-50 процентов.