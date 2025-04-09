Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 9 апреля 2025Экономика

Журналист заявил о тревоге у американцев из-за пошлин Трампа

Журналист Бом заявил, что американцев тревожит решение Трампа о пошлинах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп радовался своему решению о введении масштабных импортных пошлин, однако большинство американцев и экономистов испытывают тревогу из-за этого. С таким заявлением в разговоре с телеканалом «Царьград» выступил журналист американского происхождения Майкл Бом.

«Он [Трамп] считает, что это день освобождения. Мол, тяжкие экономические оковы пали. Но я бы сказал, что большинство американцев, экономистов не согласны с этой оценкой. Их очень тревожит это решение. Огромное количество докладов говорит о том, что оно очень неперспективно», — сказал Бом.

По его словам, Трамп любит цитировать одного из прошлых президентов, который говорил о росте экономики благодаря пошлинам. «Но это не так. У него очень искаженная трактовка истории», — заключил журналист.

Ранее 9 апреля глава крупнейшего швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти заявил, что кризисную ситуацию в мировой экономике, вызванную резким повышением импортных пошлин США, не удастся разрешить в краткосрочной перспективе. «Никогда не думал, что это настолько выйдет из-под контроля», — резюмировал он.

Президент США Дональд Трамп утвердил повышение импортных пошлин на товары из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки установили на уровне 20-50 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Стала известна позиция Минобороны об отправке генерала Попова на СВО

    Набиуллина рассказала о нарастании трудностей по снижению инфляции

    Черчесов назвал любимого вратаря

    Директор Орбакайте высказался о позиции певицы по СВО

    ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» энергией компрессорную станцию в России

    Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

    Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по газораспределительной станции на Кубани

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше