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16:10, 10 апреля 2025Моя страна

Богатейший клад Новгорода указал ученым на трагедию в X веке

Богатейший клад Новгорода указал ученым ИА РАН на трагедию в X веке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Богатейший клад Великого Новгорода с серебряными украшениями и монетами указывает на таинственные трагические события, произошедшие в этом месте в X веке. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на специалистов ИА РАН.

Ученые делают такой вывод на фоне исследования еще трех важнейших кладов, найденных в Новгороде за последние годы. Все монеты, оказавшиеся в этих тайниках, были примерно одного столетия. В частности, в богатейшем кладе оказались дирхамы, самый «младший» их которых отчеканен где-то в 974-975 годах. Археологи объяснили, что именно в этот момент богатство и было спрятано в землю.

В то же время ученым только предстоит узнать об обстоятельствах и причинах возможной трагедии.

Любой невостребованный клад связан с трагедией. Человек, спрятавший клад, надеется выкопать его через несколько дней. Если не смог — то либо владельца не осталось в живых, либо он оказался далеко и не смог возвратиться. В общем, интрига остается

специалисты ИА РАН

В остальном же археологи и историки сделали вывод, что все сокровище принадлежало одной семье, жившей в X веке. В числе находок, доказывающих знатность людей, — свинцовые актовые печати, товарные пломбы, металлические украшения костюма, серебряный денежный слиток, а также берестяная грамота № 1203, удачно сохранившаяся в слоях XII века. Также есть большое количество частей от ожерелий: кресты скандинавского типа и подвески с тисненым орнаментом и накладным декором.

О рекордном по величине кладе стало известно в сентябре 2024 года. Археологи нашли его на Софийской стороне Великого Новгорода и назвали «Воздвиженским». Он включает в себя 1800 целых и фрагментированных монет и, как уточнялось, более 80 серебряных украшений. Вес находки составил около трех килограммов.

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