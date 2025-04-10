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13:46, 10 апреля 2025Экономика

Евросоюз приостановит контрмеры против США

Фон дер Ляйен: Евросоюз приостановит контрмеры в отношении США на 90 дней
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз приостановит контрмеры в отношении США на 90 дней. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Данный шаг, пояснила представитель европейской стороны, призван дать шанс переговорам с Вашингтоном. На случай, если попытки урегулировать вопрос взаимных тарифов провалятся, ЕС продолжит разработку новых торговых пошлин.

«Мы приняли к сведению объявление президента [США Дональда] Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней. Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены», — пообещала она.

Неделей ранее Трамп объявил о введении пошлин на импорт для подавляющего большинства стран мира. Базовый тариф был установлен на уровне десяти процентов, однако ряд государств, в отношении с которыми, утверждает американский президент, существует торговый дисбаланс, столкнулись с пошлинами вплоть до 50 процентов.

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Фон дер Ляйен считает, что лучшим решением в торговле между США и Евросоюзом стало бы взаимное обнуление пошлин, а не торговая война. По ее словам, любые тарифы только повредят бизнесу и потребителям из-за роста цен, а кроме того, производителям и поставщикам нужны предсказуемые условия торговли.

9 апреля американский президент поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. На странице в соцсети Truth Social он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. Для тех стран, которые обратились к представителям Штатов, чтобы обсудить решение по торговым барьерам и тарифам и не стали вводить ответные меры, действие пошлин заморозили. На этот период пошлины для всех стран будут снижены до 10 процентов, пообещал он.

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