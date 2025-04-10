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12:28, 10 апреля 2025Экономика

Европа призвала США обнулить пошлины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала США взаимно обнулить торговые пошлины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лучшим решением в торговле между США и Евросоюзом стало бы взаимное обнуление пошлин, а не торговая война. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященном задержке вступления в силу новых тарифов на максимальном уровне на 90 дней, о чем накануне сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

По ее словам, любые тарифы только повредят бизнесу и потребителям из-за роста цен, а кроме того, производителям и поставщикам нужны предсказуемые условия торговли. Поэтому Брюссель последовательно выступает за соглашение с Вашингтоном на таких условиях.

В то же время, подчеркнула фон дер Ляйен, Европа намерена продолжить развитие партнерских отношений с другими странами и объединениями, которые разделяют ее приверженность свободному рынку. Глава ЕК закончила свое заявление утверждением, что европейцы выйдут из текущего кризиса более сильными, чем были до этого.

На прошлой неделе Трамп объявил о введении пошлин на импорт для подавляющего большинства стран мира. Базовый тариф был установлен на уровне десяти процентов, но многие страны, в том числе дружественные США, столкнулись со ставками в несколько раз выше. Спустя неделю глава Белого дома сообщил, что на время переговоров повышенные тарифы применяться не будут, пошлина в отношении всех стран составит 10 процентов, за исключением Китая, которому назначено 125 процентов.

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Сам он объяснил такое решение тем, что «люди стали немного бояться». Однако The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщает, что к пересмотру подхода привело обрушение финансовых рынков по всему миру и понимание нарастающей угрозы глобального финансового кризиса.

В администрации Трампа стали осознавать, что попытка решить торговый дисбаланс таким путем может серьезным образом ударить по США, поэтому в Белом доме решили подождать.

Еще до решения о пересмотре тарифов Трамп исключал переговоры с Европой по поводу снижения пошлин до тех пор, пока Евросоюз не заплатит сотни миллиардов долларов компенсаций.

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