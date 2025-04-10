Европа призвала США обнулить пошлины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала США взаимно обнулить торговые пошлины

Лучшим решением в торговле между США и Евросоюзом стало бы взаимное обнуление пошлин, а не торговая война. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященном задержке вступления в силу новых тарифов на максимальном уровне на 90 дней, о чем накануне сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

По ее словам, любые тарифы только повредят бизнесу и потребителям из-за роста цен, а кроме того, производителям и поставщикам нужны предсказуемые условия торговли. Поэтому Брюссель последовательно выступает за соглашение с Вашингтоном на таких условиях.

В то же время, подчеркнула фон дер Ляйен, Европа намерена продолжить развитие партнерских отношений с другими странами и объединениями, которые разделяют ее приверженность свободному рынку. Глава ЕК закончила свое заявление утверждением, что европейцы выйдут из текущего кризиса более сильными, чем были до этого.

На прошлой неделе Трамп объявил о введении пошлин на импорт для подавляющего большинства стран мира. Базовый тариф был установлен на уровне десяти процентов, но многие страны, в том числе дружественные США, столкнулись со ставками в несколько раз выше. Спустя неделю глава Белого дома сообщил, что на время переговоров повышенные тарифы применяться не будут, пошлина в отношении всех стран составит 10 процентов, за исключением Китая, которому назначено 125 процентов.

Сам он объяснил такое решение тем, что «люди стали немного бояться». Однако The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщает, что к пересмотру подхода привело обрушение финансовых рынков по всему миру и понимание нарастающей угрозы глобального финансового кризиса.

В администрации Трампа стали осознавать, что попытка решить торговый дисбаланс таким путем может серьезным образом ударить по США, поэтому в Белом доме решили подождать.

Еще до решения о пересмотре тарифов Трамп исключал переговоры с Европой по поводу снижения пошлин до тех пор, пока Евросоюз не заплатит сотни миллиардов долларов компенсаций.