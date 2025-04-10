Бастрыкин повторно проверит жалобы россиян на состояние дома

Жалобы липчан на изношенные коммуникации и плесень повторно проверит СК

В Липецке Следственный комитет повторно проверит жалобы жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На обветшалое состояние конструкций жалуются собственники дома на улице Леваневского. Протечки в здании 1992 года постройки стали обыкновением: подвалы постоянно затоплены, в квартирах из-за вечной сырости завелись плесень и вредители. Ни управляющая компания, ни надзорные органы на претензии жильцов не обращают внимания. При этом экспертиза показала более чем 70-процентный износ инженерных коммуникаций.

Прежде областное управление Следкома уже возбуждало уголовное дело по факту нарушения прав собственников, однако в районной прокуратуре ситуацию замяли. Обжалование решения ситуации не изменило. Повторно возбудить уголовное дело распорядился глава центрального аппарата СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю липецкого управления ведомства отчитаться о ходе и результатах расследования.

Ранее Бастрыкин заинтересовался затянувшимся расселением аварийного дома в Тюмени. От сырости в нескольких квартирах уже начали проваливаться полы, однако новое жилье горожанам обещают предоставить не раньше чем в 2030 году.