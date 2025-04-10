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15:32, 10 апреля 2025Мир

МИД России пригрозил Японии жестким ответом из-за Украины

Захарова: Россия жестко ответит на любые шаги Японии по снабжению ВСУ оружием
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия жестко ответит Японии за любое участие страны в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«Япония все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, тем самым расширяя свою материально-логистическую поддержку киевского режима. (...) В связи с этим хотели бы предупредить, что любые шаги Токио по прямому или же опосредованному участию в снабжении ВСУ вооружениями и военной техникой будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что если японские власти предпримут какое-либо участие в военной поддержке Украины, то со стороны России «последует неизбежный и жесткий ответ, способный нанести существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для страны областях».

8 апреля японский министр обороны Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Япония намерена присоединиться к миссии Североатлантического альянса, которая занимается координацией военных поставок ВСУ, а также подготовкой украинских военных. По его словам, участие Токио будет иметь «чрезвычайно важное значение» с точки зрения извлечения уроков из украинского конфликта.

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