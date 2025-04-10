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17:00, 10 апреля 2025Экономика

Названо число получивших единовременную пенсионную выплату россиян

РИА Новости: Выплату пенсионных накоплений получили более 800 тысяч россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Более 800 тысяч россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщает РИА Новости. Точное число принятых решений о таких выплатах составило 812 849.

Женщины могут рассчитывать на получение этих средств по достижении 55 лет, мужчины — с 60 лет. У получателей срочной выплаты должно быть не менее 15 лет страхового стажа.

«Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10 процентов федерального прожиточного минимума пенсионера», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что максимальный размер выплаты согласно формуле ее расчета вырастет в 2025 году до 412 тысяч рублей. Назначить ее могут в единовременном или срочном (начисляется каждый месяц в течение выбранного периода равными частями) формате, или в виде накопительной пенсии (выплачивается ежемесячно и бессрочно). По данным Минтруда 98 процентов россиян выбирают первый вариант.

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