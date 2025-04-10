Переехавший в Россию колумбиец назвал идеальный по размеру город для жизни

Колумбиец Триана назвал Самару идеальной для жизни и признался в любви к квасу

Молодой колумбиец Николас Триана, переехавший в Самару несколько лет назад, назвал ставшие любимыми российские блюда. Интервью с ним публикует KP.RU.

По его словам, в России он оказался после того, как однажды увидел рекламу о прохождении обучения в стране — сам Триана на тот момент недавно окончил университет и раздумывал над получением второго высшего образования.

Оказавшись в Самаре, 23-летний иностранец признался, что для него город стал идеальным по размеру для проживания — не слишком большим и не слишком маленьким. Окончательно решение остаться здесь колумбиец принял из-за знакомой по интернету, проживающей в городе. Так, вскоре дружба переросла в романтические отношения и Триана принял окончательное решение остаться.

Говоря о новой любимой еде, иностранец отметил, что ему полюбились квас, пельмени и сало с бородинским хлебом. Что касается традиционных самарских блюд, колумбиец выделил десерт «Помадка». При этом особенно его поразило обилие салатов во время празднования Нового года.

Ранее переехавший в Россию француз назвал удивившие его главные преимущества страны. Особенно он выделил семейные ценности.