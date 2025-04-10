Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:15, 10 апреля 2025Моя страна

Переехавший в Россию колумбиец назвал идеальный по размеру город для жизни

Колумбиец Триана назвал Самару идеальной для жизни и признался в любви к квасу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Молодой колумбиец Николас Триана, переехавший в Самару несколько лет назад, назвал ставшие любимыми российские блюда. Интервью с ним публикует KP.RU.

По его словам, в России он оказался после того, как однажды увидел рекламу о прохождении обучения в стране — сам Триана на тот момент недавно окончил университет и раздумывал над получением второго высшего образования.

Оказавшись в Самаре, 23-летний иностранец признался, что для него город стал идеальным по размеру для проживания — не слишком большим и не слишком маленьким. Окончательно решение остаться здесь колумбиец принял из-за знакомой по интернету, проживающей в городе. Так, вскоре дружба переросла в романтические отношения и Триана принял окончательное решение остаться.

Говоря о новой любимой еде, иностранец отметил, что ему полюбились квас, пельмени и сало с бородинским хлебом. Что касается традиционных самарских блюд, колумбиец выделил десерт «Помадка». При этом особенно его поразило обилие салатов во время празднования Нового года.

Ранее переехавший в Россию француз назвал удивившие его главные преимущества страны. Особенно он выделил семейные ценности.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

    В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Назван формат «Бессмертного полка» в 2025 году

    В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

    Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

    Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше