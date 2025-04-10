Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина

Пресс-секретарь Песков: Навка говорит, что я недостаточно защищаю Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова своей жены, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки о недостаточной защите Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на документальный фильм «Она».

«Она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», — заявил Песков.

Ранее Навка рассказала о семейной жизни с Песковым. Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров, однако она старается не задавать супругу лишних вопросов.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. За год до этого у пары родилась дочь.