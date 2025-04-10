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11:25, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Познер отреагировал на проверку Урганта на признаки иноагента

Познер заявил, что проверка Урганта Минюстом вызывает у него чувство неловкости
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналист Владимир Познер прокомментировал проверку Минюста России на признаки иноагента в отношении телеведущего Ивана Урганта. В разговоре с изданием «Абзац» он заявил, что испытывает чувство неловкости из-за подобных процедур.

«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — отреагировал Познер на вопрос о том, как он относится к проверке Урганта Минюстом.

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Журналист добавил, что не испытывает опасений по поводу судьбы их совместного проекта «Путешествия Познера и Урганта».

9 апреля стало известно, что Минюст проверит основания для признания Урганта иноагентом. Как рассказали в ведомстве, в случае обнаружения сведений, подтверждающих соответствие телеведущего критериям иностранного агента, Минюст рассмотрит вопрос о том, чтобы включить его в реестр.

С просьбой признать Урганта иноагентом выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков. По словам парламентария, он решил обратиться в Минюст, потому что российские СМИ была опубликовали сведения о том, что телеведущий зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

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