MMI: В начале апреля расходы российского бюджета взлетели до 233 млрд в сутки

В начале апреля расходы федерального бюджета взлетели до 233 миллиардов рублей в сутки, что значительно больше, чем в первом квартале и годом ранее в тот же период. Об этом со ссылкой на данные электронного бюджета пишет Telegram-канал MMI, основателем которого является советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

По итогам первого квартала расходы бюджета, как сообщал Минфин, составили 11,22 триллиона рублей, что с учетом доходов в размере 9,05 триллиона дает дефицит, равный 2,17 триллиона рублей. Это почти в два раза выше, чем запланировано по итогам года (1,173 триллиона рублей).

В ведомстве указали, что такие расходы обеспечены «авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», а в марте бюджет уже был профицитным. Таким образом, уверены они, к концу года за счет дальнейшего сокращения расходов и роста доходов можно будет выйти на ожидаемые цифры по дефициту.

Однако аналитики отмечают, что в электронном бюджете расходы по состоянию на 8 апреля достигли 13,07 триллиона рублей то есть траты не просто не снизились, а существенно взлетели. В среднем с начала года расходы составляют 133,5 миллиарда рублей в сутки. Годом ранее в период с 1 по 12 апреля они были равны 192 миллиарда.

При этом из-за ситуации на нефтяном рынке уже в марте экспортная стоимость российского экспортного сорта Urals, рассчитываемая в целях налогообложения, оказалась ниже минимальной, учитываемой в бюджете (60 долларов за баррель). Из-за этого Минфин впервые за долгое время перешел к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Как предполагают в MMI, проблемы с нефтегазовыми доходами не позволят компенсировать беспрецедентный рост расходов, что становится новым фактором для сохранения или повышения ключевой ставки Центробанка.

