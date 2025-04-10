Пушков: США забывают о бездействии Украины в области мирного урегулирования

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал риторику США в отношении роли Украины в конфликте с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор раскрыл ошибку США в риторике по Украине и подчеркнул, что Вашингтон забывает о бездействии Киева в области мирного урегулирования.

«И когда госсекретарь [США Марко] Рубио делает вид, будто Вашингтон только и ждет шагов от Москвы, которые должны, дескать, показать, заинтересована ли она в мире, он забывает, что Украина не сделала для урегулирования ровным счетом ничего. И делать, судя по всему, не собирается», — подчеркнул он.

Пушков добавил, если администрация президента США Дональда Трампа верит в принуждение украинского лидера к выборам, то она ошибается. Это еще один повод для Трампа убедиться, что Украина намерена сопротивляться любым изменениям для приближения разрешения конфликта.

Ранее Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине. Он выразил надежду, что это произойдет «относительно скоро».