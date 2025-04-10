Российские военные подняли флаг ВДВ в центре населенного пункта в Сумской области

Солдаты ВС России водрузили флаг ВДВ в центре Журавки в Сумской области

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России установили флаг Воздушно-десантных войск (ВДВ) в центре села Журавка в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника разведки подразделения с позывным Глыба.

«В ходе ведения наступательных действий подразделениями нашей [83-й гвардейской десантно-штурмовой] бригады сегодня был освобожден населенный пункт Журавка. Десантно-штурмовые подразделения бригады водрузили флаг Воздушно-десантных войск, что ознаменовало наш успех», — рассказал Глыба.

10 апреля Минобороны России заявило о взятии армией РФ села Журавка. Бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

Значение взятия Журавки под контроль позднее объяснили в российских силовых структурах. Отмечалось, что это приближает ВС России к Юнаковке, являющейся важным хабом для украинских подразделений.