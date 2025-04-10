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15:12, 10 апреля 2025Россия

Российского школьника выследили и избили после оставленного в соцсетях комментария

«Фонтанка»: В Санкт-Петербурге школьника избили из-за комментария в соцсетях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника выследили и избили после оставленного в социальных сетях комментария. Он находится в больнице, пишет «Фонтанка».

Со слов пострадавшего восьмиклассника, на него напали двое незнакомцев, которые не выглядели как школьники. Он рассказал, что его подкараулили возле образовательного учреждения. Удары нападавшие наносили руками и ногами.

По данным издания, поводом для избиения якобы стал комментарий в соцсетях, который подросток оставил под постом старшеклассницы несколько месяцев назад.

Сейчас школьник находится в больнице. У него диагностировали перелом скулы, множественные ушибы и сотрясение мозга.

Ранее в российском городе 13-летнего школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса. Нападавших было шестеро.

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