Ротенберг возглавит сборную России по хоккею в мае

Ротенберг возглавит сборную России по хоккею в майском турне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг возглавит сборную России по хоккею в майском турне. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника издания, костяк сборной составят игроки ЦСКА и СКА. Капитаном на матчах в Тольятти, Минске и Астане будет нападающий петербуржцев Сергей Плотников.

6 апреля СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.