Стали известны доходы самых популярных писателей России

Фантаст Ланцов заявил, что самые популярные писатели в России получают миллионы

Писатель Михаил Ланцов заявил, что самые читаемые авторы российской литературы зарабатывают миллионы в месяц. Об этом фантаст рассказал kp.ru.

По словам Ланцова, основную часть доходов писателям приносят не продажи бумажных изданий, а публикация текстов на онлайн-платформах.

«Люди из первой тройки могут получать по несколько миллионов рублей в месяц. Но и авторы из топ-200 могут себе позволить заниматься исключительно книгами. Сейчас основные доходы приносят онлайн-площадки», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в самом известном книжном магазине Петербурга прошли обыски. Причиной стали жалобы на пропаганду в некоторых книгах.