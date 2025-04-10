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20:26, 10 апреля 2025Культура

Стали известны доходы самых популярных писателей России

Фантаст Ланцов заявил, что самые популярные писатели в России получают миллионы
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Писатель Михаил Ланцов заявил, что самые читаемые авторы российской литературы зарабатывают миллионы в месяц. Об этом фантаст рассказал kp.ru.

По словам Ланцова, основную часть доходов писателям приносят не продажи бумажных изданий, а публикация текстов на онлайн-платформах.

«Люди из первой тройки могут получать по несколько миллионов рублей в месяц. Но и авторы из топ-200 могут себе позволить заниматься исключительно книгами. Сейчас основные доходы приносят онлайн-площадки», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в самом известном книжном магазине Петербурга прошли обыски. Причиной стали жалобы на пропаганду в некоторых книгах.

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