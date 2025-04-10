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23:04, 10 апреля 2025Спорт

Умер бывший главный тренер «Реала» и сборной Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Бенхаккер умер на 83-м году жизни
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Лео Бенхаккер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает NOS со ссылкой на членов его семьи.

Бенхаккер скончался днем 10 апреля. Причины смерти специалиста и другие подробности не раскрываются.

На клубном уровне наибольшего успеха Бенхаккер достиг с мадридским «Реалом». Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании и один раз становилась обладателем Кубка страны. Также тренер работал со многими нидерландскими клубами, в том числе «Аяксом» и «Фейеноордом», которых приводил к титулу чемпионов страны.

Кроме того, Бенхаккер тренировал сборные. В разное время он возглавлял команды Нидерландов, Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и Польши.

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