Умер бывший главный тренер «Реала» и сборной Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Бенхаккер умер на 83-м году жизни

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Лео Бенхаккер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает NOS со ссылкой на членов его семьи.

Бенхаккер скончался днем 10 апреля. Причины смерти специалиста и другие подробности не раскрываются.

На клубном уровне наибольшего успеха Бенхаккер достиг с мадридским «Реалом». Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании и один раз становилась обладателем Кубка страны. Также тренер работал со многими нидерландскими клубами, в том числе «Аяксом» и «Фейеноордом», которых приводил к титулу чемпионов страны.

Кроме того, Бенхаккер тренировал сборные. В разное время он возглавлял команды Нидерландов, Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и Польши.