В Кремле отреагировали на ультиматум ЕС

Песков: ЕС сам выходит за стандарты демократии своим ультиматумом Сербии

Европейский союз (ЕС) сам выходит за стандарты демократии своим ультиматумом Сербии о невключении вице-премьера Александра Вулина в новое правительство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что они называют и всегда называли демократией», — отметил представитель Кремля на вопрос о давлении в адрес Белграда со стороны Брюсселя.

Ранее стало известно, что Евросоюз потребовал от Сербии убрать вице-премьера страны Вулина из нового правительства. Кроме того, сообщается, что ЕС начал процедуру внесения политика в санкционный список из-за его слов в поддержку России и критики стран Запада.

3 ноября прошлого года Вулин уже подавал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) на фоне угрозы введения санкций США. Давление со стороны Вашингтона он сравнил с ультиматумом Сербии, выдвинутым Австро-Венгрией перед началом Первой мировой войны.