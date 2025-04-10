В Кремле прокомментировали названную «средневековьем» акцию с телом подростка в Чечне

Песков об акции с телом подростка в Чечне: У Кремля нет достоверных данных

Кремль не располагает данными из заслуживающих доверия источников об акции в Чечне с телом подростка. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Маяку». Его комментарий опубликован в Telegram-канале радиостанции.

О случившемся сообщил чеченский оппозиционный канал. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала демонстрацию тела подростка «средневековьем».

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы», — сказал Песков. Он отметил, что Кремль не рассматривает эти источники как заслуживающие доверия. При этом иными сведениями, по словам Пескова, он не располагает.

8 апреля 17-летний подросток напал на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. Сначала злоумышленник вонзил нож в грудь одного из силовиков, а затем кинулся на его напарника. Спасти удалось только одного из мужчин. Злоумышленника ликвидировали на месте ответным огнем.