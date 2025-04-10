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13:33, 10 апреля 2025Россия

В Кремле прокомментировали названную «средневековьем» акцию с телом подростка в Чечне

Песков об акции с телом подростка в Чечне: У Кремля нет достоверных данных
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Кремль не располагает данными из заслуживающих доверия источников об акции в Чечне с телом подростка. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Маяку». Его комментарий опубликован в Telegram-канале радиостанции.

О случившемся сообщил чеченский оппозиционный канал. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала демонстрацию тела подростка «средневековьем».

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«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы», — сказал Песков. Он отметил, что Кремль не рассматривает эти источники как заслуживающие доверия. При этом иными сведениями, по словам Пескова, он не располагает.

8 апреля 17-летний подросток напал на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. Сначала злоумышленник вонзил нож в грудь одного из силовиков, а затем кинулся на его напарника. Спасти удалось только одного из мужчин. Злоумышленника ликвидировали на месте ответным огнем.

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