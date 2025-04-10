В МИД прокомментировали слова Каллас об активах России

Захарова сравнила слова Каллас об активах России с планированием преступления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об использовании замороженных российских активов с планированием преступления. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки», — написала дипломат.

По ее словам, криминалисты, психологи и физиономисты смогут «в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли».

Ранее Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами ЕС об использовании замороженных активов России. По ее словам, некоторые страны объединения выступают категорически против этого.