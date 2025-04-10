Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 10 апреля 2025Мир

В МИД прокомментировали слова Каллас об активах России

Захарова сравнила слова Каллас об активах России с планированием преступления
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об использовании замороженных российских активов с планированием преступления. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки», — написала дипломат.

По ее словам, криминалисты, психологи и физиономисты смогут «в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли».

Ранее Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами ЕС об использовании замороженных активов России. По ее словам, некоторые страны объединения выступают категорически против этого.

    Обсудить
    Последние новости

    Директор ЦРУ заявил об обмене заключенными с Россией

    Россиянам упростили контроль здоровья

    На Украине подтвердили дату консультаций по недрам с США

    Клава Кока станцевала перед камерой в мини-юбке и прозрачном топе

    В европейской стране захотели запретить товары из России и Белоруссии

    Диетическая еда обернулась риском для здоровья

    В Россию из Европы пришло растение хуже борщевика

    Эстонские монахини обратились к президенту с одной просьбой

    Россиянин спас свою дочь от пытавшегося изнасиловать ее педофила

    США пообещали продолжить освобождение американских заключенных по всему миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше