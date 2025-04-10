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13:09, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали риски ЕС при захвате замороженных активов РФ

Депутат Арефьев: Венгрия и Словакия не пойдут на изъятие замороженных активов РФ
Юлия Сычева
Николай Арефьев

Николай Арефьев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пытаясь присвоить себе замороженные российские активы, Евросоюз идет на существенные риски, поэтому не все страны готовы поддержать эти планы, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами — членами объединения об использовании замороженных активов России. Политик сообщила, что некоторые участники выступили категорически против этого, и отказалась их называть.

Депутат Арефьев предположил, что среди отказавшихся использовать замороженные российские активы присутствуют Венгрия, Словакия и страны бывшего Варшавского договора. Парламентарий объяснил, что они не играют никакой ключевой роли и являются по своей сути приспособленцами.

«Они достаточно много потеряли, но только исключительно из-за того, что им дают определенные дотации и они находятся в Евросоюзе. Если бы их не давали, они бы давно все оттуда ушли. Но прецедент такой создавать они не хотят», — считает Арефьев.

Парламентарий также добавил, что Евросоюз давно бы присвоил себе деньги России, если бы мог сделать это без рисков. В данном случае речь идет даже не о самом капитале, который лежит в европейских банках, а о процентах, пояснил Арефьев.

«И в нашей стране, и в их конституциях везде написано, что частная и государственная собственность священные, их отбирать нельзя. А раз нельзя, то вот здесь замыкается юридический круг: взять хочется, но сделать это непросто», — добавил депутат.

Ранее депутат Арефьев заявил, что ушедшим с российского рынка иностранным компаниям не стоит давать права возвращаться. Он также напомнил, что в России отключена система SWIFT и пока проводить трансакции через платежную систему «Мир» будет довольно сложно.

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