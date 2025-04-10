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13:34, 10 апреля 2025Моя страна

Житель российского региона потратил 500 рублей и выиграл 44 миллиона

Житель Оренбургской области выиграл в лотерею более 44 миллионов рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

Более 44 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Оренбургской области, однако за выигрышем пока не обратился. Об этом сообщили в администрации «Столото», передает KP.RU.

Общая сумма выигрыша составила 44 423 640 рублей. При этом стоимость выигрышного билета составила 500 рублей — россиянин приобрел его в мобильной версии приложения, уточнили представители «Столото».

Журналисты предполагают, что оренбуржец еще не явился за многомиллионной суммой потому, что просто не знает о своей удаче.

Ранее россиянин потратил 15 рублей на лотерейный билет и выиграл 2 миллиона рублей. Счастливчиком тогда стал житель Тюменской области.

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