Джулия Фокс вышла в свет с зелеными волосами и клоунским гримом

Модель Джулия Фокс вышла в свет с зелеными волосами и клоунским гримом

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс посетила премию Fashion Trust в необычном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

35-летняя знаменитость вышла в свет в белом костюме, состоящем из облегающей юбки и блузки с длинными рукавами, с цветочным принтом.

Помимо этого, звезда надела черную широкополую шляпу, а в качестве обуви выбрала туфли на невысоком каблуке. Ее образ дополняла укладка с окрашенными в зеленый цвет волосами и клоунский грим с бровями-треугольниками.

В январе образ Джулии Фокс на красной дорожке оценили в сети словами «превращается в мужчину». Знаменитость вышла в свет в черном длиннополом смокинге, яркой блузке с цветочным принтом на пуговицах и белой футболке.