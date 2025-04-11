12 футболистов чемпионата Италии заподозрили в нелегальных ставках

Игроков чемпионата Италии по футболу (Серия А) заподозрили в нелегальных ставках. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, прокуратура Милана проводит расследование и рассматривает эпизоды, произошедшие в период с декабря 2021-го по октябрь 2023-го. В результате было арестовано 1,5 миллиона евро, а также было подано пять ходатайств на домашний арест. Кроме того, была выявлена схема с возможным отмыванием денег через ювелирный магазин.

Всего в деле фигурируют имена 12 футболистов Серии А. Отмечается, что часть из них делала ставки в нелегальных букмекерских конторах, а другая часть — играла в онлайн-покер и казино.

Осенью 2023-го футболиста английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев за ставки на спорт. Кроме того, полузащитника обязали пройти лечение от игровой зависимости.