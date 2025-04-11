В Госдуме раскритиковали проект о взносах на капремонт

Депутат Разворотнева: Многие регионы уже сократили отсрочку по оплате капремонта

Инициатива Минстроя по сокращению отсрочки по оплате взноса на капремонт не выглядит оправданной. Так ведомственный законопроект оценила депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее цитирует «Общественная служба новостей».

Законопроект подразумевает сокращение отсрочки по оплате капремонта с нынешних пяти лет до одного года. Правда, как подчеркивает парламентарий, региональные власти регулируют данный срок самостоятельно и в большинстве своем уже сокращают этот период. Так, в Москве отсрочка для новостроек составляет 8 месяцев, в Подмосковье и Ленобласти — полгода. В Ростовской области отсрочка сокращена до года.

Мера, как пояснила Разворотнева, вероятно, связана с дефицитом средств на проведение капремонта. Однако решаться данная проблема должна комплексно, убеждена она. «Нужно не просто собирать деньги с граждан, а решать проблему с обеих сторон. Например, навести порядок с гарантийными обязательствами застройщиков», — призвала депутат. Гарантийный срок для девелоперов был сокращен до трех лет. При этом многие из них аффилированы с управляющими компаниями, которые до последнего затягивают с устранением дефектов застройщика. После окончания гарантии ответственность за ремонт ложится на жильцов.

Помимо этого, Разворотнева считает необходимым ввести обязательную «инструкцию по эксплуатации» для многоквартирных домов. Документ, по ее словам, прояснит детали обслуживания здания и замедлит износ конструкций.

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