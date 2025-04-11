Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:36, 11 апреля 2025Экономика

В Госдуме раскритиковали проект о взносах на капремонт

Депутат Разворотнева: Многие регионы уже сократили отсрочку по оплате капремонта
Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Инициатива Минстроя по сокращению отсрочки по оплате взноса на капремонт не выглядит оправданной. Так ведомственный законопроект оценила депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее цитирует «Общественная служба новостей».

Законопроект подразумевает сокращение отсрочки по оплате капремонта с нынешних пяти лет до одного года. Правда, как подчеркивает парламентарий, региональные власти регулируют данный срок самостоятельно и в большинстве своем уже сокращают этот период. Так, в Москве отсрочка для новостроек составляет 8 месяцев, в Подмосковье и Ленобласти — полгода. В Ростовской области отсрочка сокращена до года.

Мера, как пояснила Разворотнева, вероятно, связана с дефицитом средств на проведение капремонта. Однако решаться данная проблема должна комплексно, убеждена она. «Нужно не просто собирать деньги с граждан, а решать проблему с обеих сторон. Например, навести порядок с гарантийными обязательствами застройщиков», — призвала депутат. Гарантийный срок для девелоперов был сокращен до трех лет. При этом многие из них аффилированы с управляющими компаниями, которые до последнего затягивают с устранением дефектов застройщика. После окончания гарантии ответственность за ремонт ложится на жильцов.

Помимо этого, Разворотнева считает необходимым ввести обязательную «инструкцию по эксплуатации» для многоквартирных домов. Документ, по ее словам, прояснит детали обслуживания здания и замедлит износ конструкций.

Ранее российских коммунальщиков предложили освободить от налога на имущество, если сэкономленные средства компании вложат в модернизацию инфраструктуры. Нововведение, как считают бизнесмены, повысит темпы обновления коммуникаций с 1,5 процента до 5 процентов в год.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

    В Одессе в жилом доме взорвалась граната

    Овечкин раскрыл секрет сохранения формы в 39 лет

    Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась

    Военкор Долгачев прокомментировал санкции Зеленского

    В США заявили о готовности к компромиссам в переговорах с Ираном

    Россиянин поговорил с «бухгалтером» и потерял 32 миллиона рублей

    Генерал назвал главную цель ВС России в Сумской области

    Стало известно о длящихся более четырех часов переговорах Путина с посланником Трампа

    Западный журналист возмутился поступком ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше