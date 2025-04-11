Курс евро вырос почти на три рубля

Курс евро вырос на 2,8 %, поднявшись выше 96 рублей

Курс евро вырос на рынке Форекс в пятницу почти на три рубля. Поднимаясь на 3,03 процента, он достиг 96,33 рубля, свидетельствуют данные Investing.

Снижается российская валюта и к доллару, который на фоне нового обострения торговой войны Китая и США падает до двухлетних минимумов к корзине, включающей евро, иену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк. К рублю доллар укрепляется на 1,08 процента, до 84,4.

Банк России накануне поднял официальные курсы доллара и евро до 85,02 и 94,6 рубля соответственно.

Ранее стало известно, что из-за ситуации на мировых рынках цены на золото обновляют 11 апреля исторические максимумы.