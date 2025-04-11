Цены на золото взлетели до исторического максимума

Мировые цены на золото установили рекорд, превысив $3235 за унцию

Мировые цены на золото, растущие третий день подряд, поднялись 11 апреля до исторического максимума, взлетев выше 3235 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость золота росла на 1,88 процента, до 3237 долларов. Менее чем за сутки унция драгметалла подорожала на 100 долларов, преодолев прежний рекордный уровень немногим выше 3201.

Как отмечают эксперты, такая динамика отражает отток из номинированных в долларах активов на фоне продолжающихся в условиях неопределенности на рынках распродаж, сопровождающийся спросом на активы-убежища, которому способствует ежедневное усугубление торгового противостояния Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп 9 апреля повысил тарифы на китайский импорт до заградительных 125 процентов, в КНР ответили зеркальными мерами 11 апреля.

«Следующая круглая цифра, на которую смотрят участники рынка — 3500 долларов. Полагаю, она будет достигнута не сразу и не безпрепятствий», — спрогнозировал в беседе с Reuters Кайл Роддe из Capital.com.