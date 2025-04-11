Лавров назвал отличие США от Европы в конфликте на Украине

Лавров: В отличие от Европы, США хотят вникнуть в суть конфликта на Украине

В отличие от Европы, США хотят вникнуть в суть конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, видео с его речью публикует МИД РФ на Rutube.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая — я сюда включаю и Британию — полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал глава российского МИД.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил с главами Генштабов Украины и Франции отправку миротворцев в зону конфликта.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский до этого предупреждал, что потенциальное размещение западных миротворцев на украинской территории будет означать участие этих стран в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).