Лавров прокомментировал обмен заключенными между Россией и США

Лавров: Обмен заключенными между РФ и США помог укрепить доверие между странами

Обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помог укрепить доверие между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пресс-конференция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Идея родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, — это всегда позитивно», — сказал министр.

Обмен заключенными между двумя странами состоялся 10 апреля в столице ОАЭ Абу-Даби. Российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. Американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.