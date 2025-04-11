Журналист Боуз раскритиковал слова Блинкена о Зеленском

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

В интервью CNBC Блинкен признался, что администрация экс-президента США Джо Байдена испытывала сложности в отношениях с Зеленским, однако от общественности этот факт скрывался.

«Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный, зацикленный на себе дурак. Они просто никому не говорили», — написал Боуз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова рассказала о брезгливом отношении Блинкена и всего Запада к Зеленскому. «С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать», — написала она.