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21:06, 11 апреля 2025Мир

На Западе раскритиковали слова Блинкена о Зеленском

Журналист Боуз раскритиковал слова Блинкена о Зеленском
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

В интервью CNBC Блинкен признался, что администрация экс-президента США Джо Байдена испытывала сложности в отношениях с Зеленским, однако от общественности этот факт скрывался.

«Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный, зацикленный на себе дурак. Они просто никому не говорили», — написал Боуз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова рассказала о брезгливом отношении Блинкена и всего Запада к Зеленскому. «С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать», — написала она.

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