Захарова: США купили Зеленского с потрохами

Запад относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с брезгливостью и не скрывает этого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы [США]. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — написала она.

Так Захарова прокомментировала высказывание бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Зеленский сам предложил Вашингтону соглашение по украинским недрам в обмен на военную помощь.

Ранее Блинкен заявил, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были разногласия с украинским лидером, но это скрывали.