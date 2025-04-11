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21:28, 11 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли красную линию России на Украине

InfoBRICS: Россия не допустит размещения войск НАТО в Одессе и Львове
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Планы НАТО по размещению своих войск в Одессе и Львове не будут реализованы, поскольку Россия этого не допустит. Красную линию РФ на Украине раскрыло издание InfoBRICS.

Утверждается, что Запад проявляет серьезный интерес к Одессе и Львову, поскольку первый город является важным портом, влияющим на ситуацию в Черном море, а второй представляет собой своеобразные ворота с Украины в Европу.

По мнению журналиста Ахмеда Аделя, планы Запада в отношении этих двух населенных пунктов можно сравнить с интервенцией Антанты в годы Гражданской войны в России. Он также отметил, что стратегическая важность Одессы делает город «слишком важным, чтобы от него отказаться».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов в Одессе и Львове. «Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города» — сказала она.

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