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16:23, 11 апреля 2025Мир

«Не стоит ждать прорывов». Путин встретится со спецпосланником Трампа в Петербурге. Тот перед переговорами сходил в синагогу

Путин встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Санкт-Петербурге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о запланированной в Санкт-Петербурге встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником США по Украине Стивом Уиткоффом. По словам пресс-секретаря российского лидера, ничего судьбоносного от этих переговоров ждать не стоит.

Песков заявил, что встреча будет посвящена поиску почвы для нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также отдельным аспектам урегулирования украинского конфликта.

Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями. Доводятся позиции друг друга друг до друга (...) Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Песков не уточнил, сколько продлится беседа, однако указал, что на нее уйдет столько времени, сколько потребуется президенту.

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Спецпосланник Трампа перед переговорами сходил в синагогу

Утром в пятницу, 11 апреля, спецпосланник президента США Дональда Трампа прилетел в Санкт-Петербург. Самолет Gulfstream G650ER, на борту которого он был, вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где также находится личная резиденция американского лидера Мар-а-Лаго. Оттуда воздушное судно добралось до Северной Атлантики, пересекло Скандинавию и достигло российского города. Там оно совершило резкий разворот на Запад и приземлилось в аэропорту Пулково.

В местной гостинице «Гранд Европа» Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. После беседы они уехали в кортеже от гостиницы в центре Санкт-Петербурга.

По информации «Фонтанки», также в Петербурге спецпосланник Трампа посетил Большую Хоральную Синагогу. Ее на время закрывали для прихожан.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Названы возможные темы предстоящей встречи Путина и Уиткоффа

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что одной из тем предстоящей встречи президента России и специального Трампа может стать дорожная карта по Украине.

Сегодня прошла информация, что достигнуты определенные договоренности по поводу восстановления наших дипотношений. Потому что у нас был серьезный обмен «любезностями». Было и сокращение дипломатов, и много чего еще. Поэтому это была одна из первых задач, которую поставили наши президенты, — предметное восстановление отношений. Это важно как для интересов российских граждан, так и американских

Светлана Журовазампредседателя комитета Госдумы по международным делам

По совам Журовой, Путин и Уиткофф, вероятно, обсудят восстановление дипотношений более серьезно. «Ну и, конечно, будут организованы переговоры с Трампом. И будет обсуждаться дорожная карта по мирному соглашению с Украиной», — заключила она.

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