Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о запланированной в Санкт-Петербурге встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником США по Украине Стивом Уиткоффом. По словам пресс-секретаря российского лидера, ничего судьбоносного от этих переговоров ждать не стоит.
Песков заявил, что встреча будет посвящена поиску почвы для нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также отдельным аспектам урегулирования украинского конфликта.
Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями. Доводятся позиции друг друга друг до друга (...) Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины
Песков не уточнил, сколько продлится беседа, однако указал, что на нее уйдет столько времени, сколько потребуется президенту.
Спецпосланник Трампа перед переговорами сходил в синагогу
Утром в пятницу, 11 апреля, спецпосланник президента США Дональда Трампа прилетел в Санкт-Петербург. Самолет Gulfstream G650ER, на борту которого он был, вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где также находится личная резиденция американского лидера Мар-а-Лаго. Оттуда воздушное судно добралось до Северной Атлантики, пересекло Скандинавию и достигло российского города. Там оно совершило резкий разворот на Запад и приземлилось в аэропорту Пулково.
В местной гостинице «Гранд Европа» Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. После беседы они уехали в кортеже от гостиницы в центре Санкт-Петербурга.
По информации «Фонтанки», также в Петербурге спецпосланник Трампа посетил Большую Хоральную Синагогу. Ее на время закрывали для прихожан.
Названы возможные темы предстоящей встречи Путина и Уиткоффа
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что одной из тем предстоящей встречи президента России и специального Трампа может стать дорожная карта по Украине.
Сегодня прошла информация, что достигнуты определенные договоренности по поводу восстановления наших дипотношений. Потому что у нас был серьезный обмен «любезностями». Было и сокращение дипломатов, и много чего еще. Поэтому это была одна из первых задач, которую поставили наши президенты, — предметное восстановление отношений. Это важно как для интересов российских граждан, так и американских
По совам Журовой, Путин и Уиткофф, вероятно, обсудят восстановление дипотношений более серьезно. «Ну и, конечно, будут организованы переговоры с Трампом. И будет обсуждаться дорожная карта по мирному соглашению с Украиной», — заключила она.