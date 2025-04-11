Опубликованы последние фото семьи главы филиала Siemens перед падением вертолета

Daily Mail публикует фото семьи главы филиала Siemens перед падением вертолета

В сети появились последние фотографии главы филиала Siemens в Испании Агустина Эскобара и его семьи перед падением вертолета в США. Их опубликовал британский таблоид Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах Эскобар, его жена Мерсе Кампруби Монталь и трое детей позируют на вертолетной площадке и внутри воздушного судна, которое через некоторое время потерпело крушение. В правоохранительных органах сообщили, что семья прибыла в Нью-Йорк из Барселоны в тот же день.

Авикатастрофа произошла в четверг, 10 апреля, ближе к нью-джерсийской стороне реки Гудзон. Жертвами крушения стали шесть человек. Президент США Дональд Трамп увидел кадры падения вертолета и назвал их ужасающими.

