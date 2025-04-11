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18:05, 11 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на призыв Трампа начать действия по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Чепа посоветовал Трампу жестче реагировать на нарушения Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия показывает готовность урегулировать конфликт на Украине, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на призыв президента США Дональда Трампа начать действовать в этом направлении.

Ранее американский лидер сказал об этом в соцсети Truth Social на фоне переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. «России пора начать действовать. Слишком много людей погибает», — написал он.

Россия всегда проявляла готовность урегулировать конфликт, однако очень трудно вести соответствующий диалог со стороной, которая постоянно нарушает взятые на себя обязательства, обратил внимание депутат.

Он напомнил, что президент Путин сразу же распорядился прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры в ответ на соответствующее предложение США, однако Украина практически каждый день нарушает соглашение.

Действия по урегулированию должны быть с двух сторон. Если с одной стороны будут действовать, то эта страна будет обязательно проигрывать, мы не можем это допускать в сегодняшней ситуации, поэтому здесь вместе с американцами надо выстроить систему контроля за действиями сторон

Алексей Чепадепутат Госдумы

Собеседник «Ленты.ру» посоветовал Трампу жестче реагировать на нарушения со стороны Киева, а также внимательно относиться к контактам украинцев с европейскими странами, которые провоцируют их идти вразрез миролюбивых намерений, о которых говорит американский лидер.

Ранее появилась информация, что спецпосланник президента США приземлился в Санкт-Петербурге, аэропорту Пулково. Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что целью визита Уиткоффа в Россию, вероятно, стало решение проблем вокруг Ирана и заложников радикальной группировки ХАМАС.

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