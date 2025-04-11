Овечкин рассказал, что для поддержания формы занимается с персональным тренером

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл секрет сохранения формы в 39 лет. Он высказался в шоу «Великая погоня», которое доступно во «ВКонтакте».

«Самое главное — перед сезоном подготовиться, заложить фундамент», — заявил Овечкин. Он добавил, что для поддержания формы также занимается с персональным тренером по физподготовке. Специалист прилетел к нападающему для помощи перед стартом плей-офф.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.