Овечкину подарили золотую клюшку и часы

Овечкину перед матчем с «Каролина Харрикейнз» подарили золотую клюшку и часы

Российский хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок золотую хоккейную клюшку и премиальные часы. Ему вручили презенты в ходе торжественной церемонии, посвященной его рекорду по забитым шайбам в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщают «Известия».

Церемония состоялась перед матчем против клуба «Каролина Харрикейнз». В ней приняли участие родственники Овечкина — жена, дети и мать. Они также получили подарки. Супруге хоккеиста вручили драгоценное украшение, матери — часы, детям — по маленькой золотой клюшке. Также на церемонии присутствовали руководители «Вашингтона».

В конце церемонии форвард сфотографировался с семьей и хоккеистами «Каролины».

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».