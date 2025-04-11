Apple нашла способ поднять цены на iPhone незаметно

Morgan Stanley: Apple увеличит память iPhone, чтобы обосновать рост цен

Аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley предсказали, каким образом Apple будет поднимать цены на свои смартфоны и обосновывать это решение. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В записке для инвесторов, с которой ознакомилась редакция медиа, специалисты отметили, что Apple может увеличить минимальную емкость встроенной памяти своих смартфонов. По словам аналитиков, тем самым она сможет объяснить потребителям, почему цены на iPhone выросли и поднять стоимость устройств сравнительно незаметно. Главной причиной удорожания iPhone в компании назвали новые американские пошлины.

В Morgan Stanley напомнили, что впервые Apple обращалась к такому способу в 2023 году. Тогда компания подняла минимальную цену на iPhone 15 Pro Max до 1199 долларов, хотя предшественник 14 Pro Max можно было купить за 1099 долларов. Однако флагман имел минимум 256 вместо 128 гигабайт встроенной памяти. Аналитики полагают, что для осуществления этого плана компании придется значительно увеличить производство флагманских смартфонов в Китае и Индии.

Также для того, чтобы покупка нового смартфона не так сильно ударила по бюджету потребителей, Apple может продлить срок рассрочки с картой Apple Card на покупку iPhone с 24 до 36 месяцев. В этом случае ежемесячные платежи будут ниже.

Специалисты Morgan Stanley приняли во внимание, что ранее президент США Дональд Трамп приостановил действие пошлин на 90 дней, хотя поднял их для Китая до 125 процентов. Однако аналитики считают, что Apple не будет сильно рассчитывать на отмену тарифов и прочие поблажки.

Ранее аналитик Haitong International Securities Джефф Пу предсказал выход сразу двух складных смартфонов Apple в 2026 году. По его информации, это будут устройства с экраном на 7,8 и 18,8 дюймов.