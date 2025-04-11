Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:29, 11 апреля 2025Экономика

Причину появления в обороте фальшивых 12 миллионов долларов объяснили

Феррари: Из 100 млн фальшивых долларов в мировом обороте 12 напечатаны для кино
Вячеслав Агапов

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Почти 12 миллионов долларов в мировом обороте составляют напечатанные для съемок кино банкноты. Причину появления такого количества фальшивок объяснил главный коммерческий директор Currency Research и бывший сотрудник ФРС Шон Феррари, его слова приводит The Wall Street Journal

По словам эксперта, всего в обороте порядка 100 миллионов подделок. Из них 12 миллионов — «киноденьги», напечатанные для фильмов, сериалов и рекламных съемок. На них указано, что эти банкноты не могут использоваться для расчетов, однако часть этих банкнот периодически появляется в магазинах, кафе и торговых автоматах.

Феррари отметил, что у американских банкнот трехуровневая система защиты — подлинные доллары печатаются с помощью магнитных чернил, они отличаются на ощупь, а также оснащены невидимыми компонентами, известными лишь центробанку.

Ранее стало известно, что уровень фальшивомонетничества в России снизился до одной подделки на миллион банкнот. По данным Центрального Банка РФ, в 2024 году было обнаружено 8240 поддельных купюр. Среди них 5292 поддельные пятитысячные банкноты, 2215 — тысячные и 382 поддельные банкноты номиналом 2000 рублей. Реже подделывали денежные знаки номиналом 10 рублей (4 штуки). При этом в обороте встретилось 77 поддельных десятирублевых и 56 — пятирублевых монет.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области

    Браслет Van Cleef за 669 тысяч рублей неожиданно почернел через два месяца

    Раскрыта опасность обезболивающих при болезнях сердца

    Криминальный авторитет захотел вернуть возлюбленную и угрожал подорвать ее на берегу реки

    В Госдуме назвали цель британских военных на Украине

    Причину появления в обороте фальшивых 12 миллионов долларов объяснили

    Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше