Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

ВТБ: Фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт

Фишинг оказался самым популярным у мошенников способ кражи денежных средств с банковских карт россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВТБ.

За последнее время одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем, уточнили в финансовой организации. Мошенники идут на все большее число уловок, чтобы обманом выманить деньги у потенциальной жертвы.

Одной из распространенных схем, в частности, стало навязывание товаров «по выгодной цене» через поддельные интернет-магазины. На подобного рода сайтах доверчивым гражданам предлагается ввести свою личную информацию — логин, пароль, номер карты и т.д. Если человек повелся на эту уловку, он быстро теряет денежные средства, а злоумышленники вскоре перестают выходить на связь, удалив сайт.

Кроме того, финансовые мошенники стали чаще представляться якобы сотрудниками банков или службы безопасности в попытке выманить у собеседника личные данные (номер карты). При такой схеме злоумышленники применяют различную тактику. Они могут попросить сообщить код из смс, предупреждать о якобы подозрительной активности, отправляя фальшивые уведомления о блокировке карты.

В последнее время стали также учащаться случаи обмана россиян при помощи NFC-клонов банковских карт, добавили в ВТБ. Эта схема подразумевает изготовление виртуальных клонов карт с помощью шпионского программного обеспечения (ПО). После его установки данные смартфона жертвы становятся известны злоумышленникам. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. В результате мошенники могут беспрепятственно снять деньги в любом из банкоматов и осуществлять бесконтактные платежи в магазинах.

Ранее «Российская газета» сообщила о еще одной участившейся мошеннической схеме. Финансовые злоумышленники стали активно рассылать письма под видом уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники используют поддельный бланк официального письма в попытке завладеть персональными данными потенциальной жертвы. На этом фоне россиян призвали тщательно проверять подобного рода документы и, в частности, обращать внимание на инициалы отправителя.