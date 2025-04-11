Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:59, 11 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

ВТБ: Фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Фишинг оказался самым популярным у мошенников способ кражи денежных средств с банковских карт россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВТБ.

За последнее время одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем, уточнили в финансовой организации. Мошенники идут на все большее число уловок, чтобы обманом выманить деньги у потенциальной жертвы.

Одной из распространенных схем, в частности, стало навязывание товаров «по выгодной цене» через поддельные интернет-магазины. На подобного рода сайтах доверчивым гражданам предлагается ввести свою личную информацию — логин, пароль, номер карты и т.д. Если человек повелся на эту уловку, он быстро теряет денежные средства, а злоумышленники вскоре перестают выходить на связь, удалив сайт.

Кроме того, финансовые мошенники стали чаще представляться якобы сотрудниками банков или службы безопасности в попытке выманить у собеседника личные данные (номер карты). При такой схеме злоумышленники применяют различную тактику. Они могут попросить сообщить код из смс, предупреждать о якобы подозрительной активности, отправляя фальшивые уведомления о блокировке карты.

В последнее время стали также учащаться случаи обмана россиян при помощи NFC-клонов банковских карт, добавили в ВТБ. Эта схема подразумевает изготовление виртуальных клонов карт с помощью шпионского программного обеспечения (ПО). После его установки данные смартфона жертвы становятся известны злоумышленникам. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. В результате мошенники могут беспрепятственно снять деньги в любом из банкоматов и осуществлять бесконтактные платежи в магазинах.

Ранее «Российская газета» сообщила о еще одной участившейся мошеннической схеме. Финансовые злоумышленники стали активно рассылать письма под видом уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники используют поддельный бланк официального письма в попытке завладеть персональными данными потенциальной жертвы. На этом фоне россиян призвали тщательно проверять подобного рода документы и, в частности, обращать внимание на инициалы отправителя.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    Россиянам назвали два неочевидных симптома надвигающейся деменции

    Известная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном бикини

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше