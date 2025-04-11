Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 11 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

ВС России заняли часть Локни в Сумской области и продвигаются дальше
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвигаются в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики заняли часть Локни и идут дальше», — рассказал собеседник Telegram-канала.

11 апреля стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается окружения Сум армией России. Представители украинского командования выразили уверенность, что целью российских войск будет создание буферной зоны в Сумской области.

Также сообщалось, что ВСУ пытаются в экстренном порядке возвести новые рубежи обороны в Юнаковке Сумской области. По информации российских силовых структур, Киев не жалеет для этого ни живой силы, ни бронемашин.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло детали боев с ВСУ на курском и белгородском направлениях

    Поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские

    Власти назвали время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ

    Военблогер заявил о стрельбе сил ПВО по российскому вертолету в Подмосковье

    Экс-главком ВСУ предрек разгром западных армий в случае реального конфликта

    Россиянам назвали главные «ред флаги» на первом свидании

    В Германии признали недостатки Leopard и PzH 2000

    Уничтожение Росгвардией БМП-1 с украинскими военными попало на видео

    Украина получила миллиарды евро на оборону от двух стран Европы

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше