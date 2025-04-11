Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

ВС России заняли часть Локни в Сумской области и продвигаются дальше

Российские военные продвигаются в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики заняли часть Локни и идут дальше», — рассказал собеседник Telegram-канала.

11 апреля стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается окружения Сум армией России. Представители украинского командования выразили уверенность, что целью российских войск будет создание буферной зоны в Сумской области.

Также сообщалось, что ВСУ пытаются в экстренном порядке возвести новые рубежи обороны в Юнаковке Сумской области. По информации российских силовых структур, Киев не жалеет для этого ни живой силы, ни бронемашин.