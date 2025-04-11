Страны СНГ договорились о совместной системе связи вооруженных сил

Главы МИД стран СНГ договорились о совместной системе связи вооруженных сил

Главы МИД стран — участниц СНГ подписали ряд документов, в том числе положение о функционировании совместной системы связи вооруженных сил. Об этом сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает ТАСС.

Он рассказал, что дипломаты договорились и подписали положение о Совете постоянных полномочных представителей государств — членов СНГ, положение о принципах формирования и функционирования совместной системы связи Вооруженных сил СНГ, протоколы о внесении изменений в конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и другие документы. Мухриддин также назвал важным утверждение учредительных документов по созданию базовых организаций СНГ в различных сферах, включая «информационную безопасность вооруженных сил».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая. «Все руководители стран СНГ были приглашены президентом [России Владимиром] Путиным для участия в параде и других мероприятиях в Москве, и мы рассчитываем, что все они будут вместе с нами на Красной площади», — заявил дипломат.

До этого Лавров заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, что, в отличие от Европы, США хотят вникнуть в суть конфликта на Украине.