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21:12, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали означающее завершение конфликта с Россией событие

Стариков: Визит Трампа 9 мая в Москву будет означать конец украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Возможный визит американского президента Дональда Трампа на празднование Дня Победы 9 мая будет свидетельствовать о завершении конфликта на Украине. Такое мнение высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

Он напомнил, что российскую столицу в этот день посетит председатель КНР Си Цзиньпин, что «очень важно». «Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — считает Стариков.

По его словам, возможность приезда американского лидера подтверждается разведдпризнаками со стороны Москвы и Киева.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин готов приветствовать Трампа на параде 9 мая. Однако сам американский лидер сообщал, что не поедет в Москву.

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