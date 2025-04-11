На Украине назвали означающее завершение конфликта с Россией событие

Стариков: Визит Трампа 9 мая в Москву будет означать конец украинского конфликта

Возможный визит американского президента Дональда Трампа на празднование Дня Победы 9 мая будет свидетельствовать о завершении конфликта на Украине. Такое мнение высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

Он напомнил, что российскую столицу в этот день посетит председатель КНР Си Цзиньпин, что «очень важно». «Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — считает Стариков.

По его словам, возможность приезда американского лидера подтверждается разведдпризнаками со стороны Москвы и Киева.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин готов приветствовать Трампа на параде 9 мая. Однако сам американский лидер сообщал, что не поедет в Москву.